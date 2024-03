Xbox Partner Preview zapowiedziane. Już niedługo pokaz nowych gier

Na oficjalnym blogu Xbox Wire pojawiła się dziś zapowiedź kolejnego pokazu Xbox Partner Preview. Przedstawiciele amerykańskiej korporacji Microsoft poinformowali, że już niedługo odbędzie się specjalne wydarzenie, podczas którego zobaczymy garść nowych gier od wydawców takich jak Capcom, Nexon czy Electronic Arts, a także będziemy mieli okazję zapoznać się z wieloma nowymi zwiastunami.

Xbox Partner Preview – szczegóły pokazu

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, wydarzenie odbędzie się już w najbliższą środę – 6 marca – o godzinie 19:00 czasu polskiego i potrwa około pół godziny. Podczas prezentacji Xbox Partner Preview będziemy mieli okazję zobaczyć takie tytuły jak Tales of Kenzera: Zau, nowy gameplay z Kunitsu-Gami: Path of the Goddess czy też materiał przybliżający nam The First Berserker: Khazan.