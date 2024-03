STALKER: Legends of the Zone Trilogy na porównaniu z oryginałem. Widać różnice?

W trakcie wczorajszego pokazu Xbox Partner Preview doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi i premiery STALKER: Legends of the Zone Trilogy. W sieci pojawiły się już natomiast pierwsze porównania, które pozwalają sprawdzić, jak wersja konsolowa wypada na tle oryginału. Gracze, którzy spodziewają się dużych zmian, raczej nie mają tu czego szukać.

STALKER: Cień Czarnobyla w wersji na PlayStation 5 na porównaniu z oryginałem

Na kanale „Cycu1” na YouTube pojawiło się porównanie gry STALKER: Cień Czarnobyla w wersji na PlayStation 5 z oryginałem wydanym na PC. Jak wspomnieliśmy wyżej, różnice są niewielkie i widoczne przede wszystkim w oświetleniu. Nie powinno to jednak nikogo dziwić, ponieważ STALKER: Legends of the Zone Trilogy to nie remaster, dlatego też oprawa wizualna nie doczekała się znaczących poprawek.