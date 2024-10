Squid Game 2 na efektownym zwiastunie. Nowi bohaterowie, konkurencje i niebezpieczne zagrożenie

Drugi sezon największego hitu Netflixa nadchodzi wielkimi krokami. Już w te święta na platformie zadebiutuje Squid Game 2, który kontynuować będzie historię Gi-huna. Mężczyzna chce zemścić się na pozostających przy życiu bogaczach, którzy stworzyli śmiertelnie niebezpieczną grę. Gi-hun postanawia raz jeszcze wziąć udział w rozgrywce o 456 miliarda wonów, muszą na nowo przetrwać piekło, ale tym razem w zupełnie nowych wyzwaniach. Bohater będzie mógł również liczyć na zupełnie nowe przyjaźnie i sojusze, a wszystko to, aby dojść do finału i raz jeszcze mieć możliwość stanąć oko w oko z groźnymi organizatorami. Squid Game 2 zapowiada się równie dobrze, jak pierwszy sezon, a potwierdza to najnowszy zwiastun. Materiał promocyjny serialu Netflixa zobaczycie poniżej.