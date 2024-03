Square Enix pyta fanów: jakie gry powinny dostać filmowe adaptacje?

Mario, Sonic, The Last of Us, Uncharted to gry, które doczekały się udanych adaptacji filmowych. Wiele z nich zdobyło znaczące nagrody i oczywiście zarobiły bajońskie sumy. Square Enix również rozważa przeniesienie swoich produkcji na wielki ekran i zapytało fanów, które z nich powinny trafić do kin.

Jakie gry Square Enix powinny dostać filmowe adaptacje?

Na oficjalnym koncie Square Enix na Twitterze opublikowano wpis, w którym pojawiło się pytanie o gry, które zdaniem fanów najlepiej nadają się do ekranizacji.

