Sprzedaż gier wideo w Europie znacznie spadła. Winowajcą krótszy wrzesień?

Jak donosi Gamesindustry.biz, sprzedaż gier w całej Europie spadła we wrześniu tego roku o 16% w porównaniu z wrześniem 2022 r. Dlaczego? O dziwo, dzieje się tak dlatego, że poprzedni wrzesień był właściwie miesiącem trwającym pięć tygodni, co oznacza, że w porównywalnym czasie było można dłużej sprzedawać gry. Należy zauważyć, że jeśli spojrzeć wyłącznie na równy czterotygodniowy okres dla obu miesięcy, sprzedaż w tym roku spadła tylko o 1%.

Patrząc na poszczególne gry, nie było zaskoczeniem, że EA Sports FC 24 było najlepiej sprzedającą się grą we wrześniu 2023 roku w Wielkiej Brytanii i na wszystkich głównych rynkach europejskich, ale jej sprzedaż była o 10% niższa niż sprzedaż FIFA 23 w zeszłym roku. NBA 2K24 była trzecią co do wielkości grą miesiąca i również odnotowała spadek sprzedaży o 17% w porównaniu z NBA 2K23, ale The Crew Motorfest (czwarta co do wielkości gra miesiąca) zdołała wyprzedzić The Crew 2 z 2018 roku o 6,5%. Mortal Kombat 1 (piąta co do wielkości gra) pozostał w tyle za Mortal Kombat 11 z 2019 roku aż o 39%.

Sprzedaż gier słabsza w porównaniu do poprzedniego roku

W raporcie zauważono, że Starfield było drugą co do wielkości premierą miesiąca i że gra, choć miała dobry start, pozostawała w tyle za Forza Horizon 5 o 13%. Niestety nie ma sposobu, żeby sprawdzić jak Game Pass wpływa na te liczby, ponieważ Microsoft nie publikuje takich danych.