Sprzedaż Assassin's Creed Nexus rozczarowała Ubisoft. Firma nie zwiększy inwestycji w VR

Niedawno miała miejsce telekonferencja Ubisoftu, która przyniosła informacje między innymi na temat podejścia francuskiej firmy do premiery GTA 6. W trakcie sesji pytań i odpowiedzi poruszono również kwestię ceny Skull and Bones, ale i stworzonej z myślą o VR gry Assassin’s Creed Nexus. Szef studia odniósł się do tematu sprzedaży tytułu przeznaczonego do zabawy w wirtualnej rzeczywistości.

Ubisoft rozczarowany sprzedażą Assassin’s Creed Nexus. Firma nie będzie mocno inwestować w VR

W trakcie ostatniej telekonferencji Ubisoftu jeden z uczestników zadał pytanie związane z planami firmy na nowe formaty VR, mając na względzie nowe urzędzenia takie jak Meta Quest 3 czy Apple Vision Pro. Odpowiedzi postanowił udzielić szef studia, Yves Guillemot, który uznał, że studio nie jest aktualnie skłonne przeznaczać dużej ilości zasobów na VR. Jak się okazuje, wynika to z rozczarowującej sprzedaży Assassin’s Creed Nexus, czyli pierwszej odsłony słynnej serii, która stworzona została z myślą o wirtualnej rzeczywistości.

Byliśmy trochę rozczarowani tym, co udało nam się osiągnąć w rzeczywistości wirtualnej dzięki Assassin's Creed. Wszystko poszło dobrze i gra nadal się sprzedaje, ale myśleliśmy, że sprzeda się więcej sztuk. Nie zwiększamy więc obecnie naszych inwestycji w VR, ponieważ jego pozycja musi się umocnić. Byliśmy pod wrażeniem tego, co wymyśliło Apple i uważamy, że to fantastyczny sprzęt, ale nadal patrzymy na biznes VR jako coś, czemu musimy się przyjrzeć, ale nie inwestować w niego zbyt wiele, dopóki nie rozwinie się wystarczająco. – przekazał Yves Guillemot.