Spin-off Johna Wicka to porażka? Continental zbiera kiepskie oceny

Już jutro na platformie Prime Video zadebiutuje Continental: W świecie Johna Wicka, czyli pierwszy spin-off popularnej serii z Keanu Reevesem. Produkcja została już oceniona w pierwszych recenzjach, które dalekie są do optymizmu znanego z czterech odsłon głównej serii. W serwisie Rotten Tomatoes serial ma tylko 54% pozytywnych recenzji z 41 opinii. Średnia ocena wynosi 6,1/10. Z kolei na Metacritic średnia nota to 57/100 z 20 tekstów. Wyraźnie więc widzimy, że Continental podzielił recenzentów. Poniżej znajdziecie wybrane opinie.

Prawdopodobnie nie potrzebowaliśmy szczegółowej historii postaci granej w filmach przez McShane’a, a wiele z bardziej intrygujących aspektów Najwyższej Rady frustrująco pozostało na marginesie (samotny sędzia jest naszym głównym łącznikiem z szerszą mitologią), ale z bronią (dużo z nich), uroku i stylu, The Continental jest dowodem na to, że John Wick to więcej niż tylko ten jeden gość – Empire.