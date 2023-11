Spider Man: Poprzez multiwersum już niedługo trafi do HBO. Kiedy będzie można oglądać tę animację?

Film miał trudny start. Oficjalnie zapowiedziano go w 2019 roku z premierą zaplanowaną na 8 kwietnia 2022 roku. Jednak pandemia spowodowała, że premiera została opóźniona. Ostatecznie widowisko trafiło do kin 2 czerwca 2023 roku. Fabularnie jest to kontynuacja filmu Spider-Man Uniwersum z 2018 roku, a przed nami trzeci film z serii, który ma nosić tytuł Spider-Man: Beyond the Spider-Verse i ma się pojawić w przyszłym roku.

Jest data premiery Spider Man: Poprzez multiwersum w HBO

Film został wyreżyserowany wspólnymi siłami trzech osób, a są to: Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson oraz Kemp Powers. Scenariusz stworzyli Phil Lord, Dave Callaham oraz Christopher Miller.