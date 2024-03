Spider-Man 4 z zaskakującym reżyserem. Ważna postać powróci do serii

Najwyraźniej Marvel i Sony dogadały się co do kształtu historii w Spider-Man 4 i konflikt został zażegnany. Studia powoli planują rozpoczęcie produkcji filmu, więc mają niewiele czasu na wybranie reżysera. Według dziennikarza Jeffa Sneidera wybór padł na Justina Lina.

Spider-Man 4 z nowym reżyserem

Reżyser w ostatnim czasie pracował nad Szybkimi i wściekłymi, tworząc pięć części słynnej serii. Wyreżyserował także Star Trek: W nieznane, czy Annapolis, a obecnie przygotowuje się do rozpoczęcia zdjęć do The Last Days of John Allen Chau oraz Two for the Money. Wygląda więc na to, że po zaangażowaniu się w Spider-Mana 4, Lin musiałby opóźnić przynajmniej jeden z tych projektów.