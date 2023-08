South Park: Snow Day! nadchodzi. Pierwszy zwiastun i szczegóły kooperacyjnej produkcji

Na THQ Nordic Digital Showcase zapowiedziano kolejną grę z serii South Park. Nie będzie to jednak kontynuacja South Park: The Fractured But Whole, ale zupełnie nowy tytuł, skierowany do fanów kooperacyjnych gier.

South Park: Snow Day! – nowa kooperacyjna gra akcji na licencji popularnego serialu

Za South Park: Snow Day! odpowiada Question Games, twórcy The Blackout Club, oraz South Park Digital Studios i THQ Nordic. W grze będziemy mogli wziąć udział w kolejnym ratowaniu świata w prawdziwie zimowej scenerii, tym razem wraz z trójką znajomych. Produkcja zapewni tryb kooperacyjny dla maksymalnie czterech graczy.