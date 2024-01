Sony zamierza odpowiedzieć na Xbox Developer_Direct? Nowe plotki w sieci

Według najnowszych doniesień Sony już niedługo może zapowiedzieć pierwszy pokaz State of Play w bieżącym roku.

Wczoraj odbył się pokaz Xbox Developer_Direct. Podczas wydarzenia zaprezentowano m.in. gry Avowed (więcej szczegółów), Senua’s Saga: Hellblade II (więcej szczegółów), Ara: History Untold (więcej szczegółów) oraz Indiana Jones and the Great Circle (więcej szczegółów). Z najnowszych doniesień, które pojawiają się w sieci, wynika, że Sony już niedługo może odpowiedzieć konkurencji i zapowiedzieć pierwszy w tym roku State of Play.

Sony już niedługo ma zapowiedzieć State of Play

Branżowy insider Roberto Serrano poinformował na swoim oficjalnym profilu na Twitterze, że State of Play może odbyć się jeszcze w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie 25 stycznia, czyli w czwartek. Sony powinno zapowiedzieć wydarzenie krótko przed tym i według źródeł ma pokazać tytuły, które zostały już wcześniej ujawnione i trafią na rynek w najbliższych miesiącach. Wśród nich znaleźć mogłoby się m.in. Final Fantasy VII Rebirth czy też Rise of the Ronin.