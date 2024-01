Indiana Jones and the Great Circle na pierwszym gameplayu z pokazu Microsoftu

Podczas pokazu firmy Microsoft zobaczyliśmy pierwszy gameplay z nadchodzącej gry Indiana Jones and the Great Circle.

Mamy to! Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Microsoft wspólnie ze studiem Machine Games zaprezentował pierwszy gameplay z nadchodzącej gry Indiana Jones and the Great Circle. Twórcy znani przede wszystkim z serii Wolfenstein mają w swoich rękach definitywnie bardzo potężną markę od Lucasfilm Games. Przez niemalże trzy lata jedyne, co otrzymaliśmy, to była grobowa cisza – aż do teraz.

Xbox Developer_Direct – Indiana Jones na pierwszym gameplayu

Dowiedzieliśmy się, że akcja gry została osadzona pomiędzy Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark a Indiana Jones and the Last Crusade. Zaprezentowano podstawowe mechaniki rozgrywki, w tym korzystanie ze słynnego bicza, którym będziemy mogli m.in. odwracać uwagę przeciwników. Na koniec twórcy ujawnili, że produkcja ma zadebiutować na rynku jeszcze w bieżącym roku – na konkretny termin musimy jednak poczekać.