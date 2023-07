Sony testuje nową funkcję PS Plus. Gracze będą informowani o zmianach w ofercie

Wczoraj informowaliśmy Was o patencie Sony, w którym opisano system pozwalający użytkownikom skorzystać z pomocy „eksperta” w pokonaniu zbyt trudnego fragmentu gry. To jednak nie koniec wartych uwagi informacji związanych z producentem PlayStation. Okazuje się, że japońska firma testuje nową funkcję, która powinna zainteresować wszystkich abonentów PlayStation Plus Extra i Premium. Korporacja zamierza bowiem informować graczy o zmianach w ofercie.

PlayStation Plus będzie informować graczy o terminie usunięcia gier z usługi. Trwają testy nowej funkcji

Jak informuje serwis TrueTrophies, dzięki testowanej przez Sony funkcji abonenci PlayStation Plus będą otrzymywać komunikaty, w których zostaną poinformowani, że dana gra opuści wkrótce usługę PlayStation Plus Extra i Premium. Powiadomienia mają być wysyłane dzień lub dwa dni po oficjalnym ogłoszeniu listy gier zaplanowanych do usunięcia.