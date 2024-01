Sony i Honda pokazały samochód sterowany za pomocą kontrolera PlayStation DualSense

Podczas segmentu prowadzonego przez prezesa Hondy Toshihiro Mibe, opowiadał on o współpracy producenta samochodów z Sony, która jest wizją daleko wykraczającą poza Ziemię. Kooperacja ma poszerzyć obszar mobilności z myślą o przyszłych wdrożeniach technologii koncernu Sony w pojazdach przyszłości.

CES 2024: Honda i Sony pokazały wspólny samochód

W tym celu została utworzona spółka nosząca nazwę Sony Honda Mobility Inc, na której czele stanął Izumi Kawanishi. I to właśnie on zrobił na scenie największy show. Po prezentacji kilku zdjęć, w jego rękach pojawił się kontroler DualSense i doprowadził na środek sceny samochód.