Songs of Silence wkrótce zadebiutuje we wczesnym dostępie. Strategia 4X na nowym zwiastunie

Chimera Entertainment ogłasza datę premiery Songs of Silence we wczesnym dostępie.

Strategiczna gra z gatunku 4X, Songs of Silence, już w maju zadebiutuje w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam. Jeszcze przed tym wydarzeniem ruszy kampania na Kickstarterze, co według twórców (jak przekazuje Eurogamer ) ma „włączyć fanów w proces tworzenia” i oczywiście zapewnić dodatkowe fundusze na przygotowanie gry.

W lutym ubiegłego roku pojawiła się zapowiedź majestatycznego Songs of Silence . Wówczas gracze mogli rzucić okiem na pierwszy trailer strategicznej gry z gatunku 4X. Tymczasem pojawiły się dobre wieści dla wszystkich zainteresowanych produkcją, bowiem odpowiedzialne za tytuł Chimera Entertainment ogłosiło datę premiery gry we wczesnym dostępie.

Ponadto do sieci trafił najnowszy zwiastun Songs of Silence. Materiał przedstawia grywalną frakcję Ehrengard wraz z jej przywódczynią – królową Lorelai. Jak przekazują na Steamie twórcy gry, gra zaprojektowana jest „z myślą o realiach współczesnego życia”, co ma oznaczać, że mimo epickiego rozmachu, „pojedynczą mapę można ukończyć w jeden wieczór”.