Sok z żuka 2 na pierwszym plakacie. Ciekawy dobór tytułu nowego filmu Tima Burtona

Po 36 latach Sok z żuka powróci z nową częścią. Długo oczekiwana kontynuacja od Tima Burtona pojawi się na jesień, a już wkrótce do sieci trafi pierwszy zwiastun. Wskazuje na to rozpoczęcie promocji filmu przez Warner Bros., który udostępnił pierwszy plakat produkcji, ujawniający oficjalny tytuł.

Sok z żuka 2 – plakat i oficjalny tytuł

Beetlejuice Beetlejuice to oficjalny tytuł Soku z żuka 2. Polska nazwa filmu nie została jeszcze ujawniona, ale trzeba przyznać, że oficjalny tytuł jest ciekawy i oryginalny. Rzecz jasna nawiązuje on do mitologii przedstawionego świata i wezwania bohatera, w którego ponownie wcieli się Michael Keaton. Pierwszy plakat filmu zobaczycie poniżej.