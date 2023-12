Snoop Dogg w niecodziennej roli. Raper zagra w komedii sportowej The UnderDoggs

Amazon pochwalił się zwiastunem komedii sportowej zatytułowanej The Underdoggs, w której występuje Snoop Dogg.

The Underdoggs opowiada historię Jaycena „Two Js” Jenningsa, byłej gwiazdy profesjonalnego futbolu, która osiągnęła dno i zostaje skazana na prace społeczne jako trener niesfornej drużyny piłkarskiej w swoim rodzinnym mieście. Być może w trakcie tego procesu odwróci swoje życie i na nowo odkryje swoją miłość do gry. Mamy więc do czynienia z wielokrotnie odgrzewanym pomysłem.

Producenci zrezygnowali w jego wypadku z pierwotnie planowanej premiery kinowej, która miała odbyć się w styczniu. Amazon uznał, że widowisko trafi od razu do streamingu i to niestety przesądza raczej o jakości tej produkcji.

Poza słynnym raperem na ekranie pojawią się także Tiką Sumpter, Andrew Schulz, Mikie Epps i George Lopez.