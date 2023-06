Skyrim wiecznie młody. Gra kończy 12 lat, ale zainteresowanie nią nie słabnie

The Elder Scrolls V: Skyrim faktycznie skończy 12 lat tej jesieni, ale w przeciwieństwie do większości klasyków, ten tak naprawdę nigdy nie wyszedł z mody.

Skyrim do dziś osiąga dobre wyniki komercyjne - dzięki nowym wersjom, takim jak edycja Switch, The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition i The Elder Scrolls V: Skyrim VR oraz bardzo aktywnej społeczności. Jedne z weteranów Bethesdy i reżyser gry, Todd Howard, ujawnił niedawno Skyrim przekroczył już 60 milionów sprzedanych egzemplarzy.

Siedzimy tutaj, minęło 12 lat od wydania Skyrim. Patrzymy na grę, która sprzedała się w ponad 60 milionach egzemplarzy, a wszyscy ci ludzie w nią grają, nadal w nią grają. Nauczyliśmy się więc, że potrzebujemy zbudować od początku grę, która ma tę długowieczność.

The Elder Scrolls V: Skyrim obchodzi w tym roku 12. urodziny

Bethesda potwierdziła, że pracuje nad szóstą częścią serii The Elder Scrolls, ale jej premiera nie nastąpi szybko. potrwa długo. Zamiast tego otrzymamy ich pierwszą nową markę od ponad 25 lat. We wrześniu odbędzie się premiera Starfield.