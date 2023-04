Skarb narodów zakopany przez Disneya. Serial skasowany po pierwszym sezonie

Disney nie zamierza kontynuować serialu Skarb narodów: Na skraju historii. Spin-off filmowej serii został skasowany po pierwszym, dziesięcioodcinkowym sezonie. Tym samym historia Jess Valenzuela granej przez Lisette Olivierę dobiegła końca.

Serialowy Skarb Narodów skasowany przez Disney+

Wytwórnia nie mogła być zadowolona ze swojej produkcji, co potwierdzają kiepskie oceny widzów. W serwisie IMDb produkcję oceniono na zaledwie 5,6/10 przy 11 tysiącach not. Podobnie wygląda to w przypadku Rotten Tomatoes, gdzie średnia ocena to 2,9/5.