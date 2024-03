Simon the Sorcerer Origins z nowym zwiastunem. Twórcy omawiają gameplay i główne postaci

Do sieci trafił nowy i bardzo interesujący zwiastun gry Simon the Sorcerer Origins.

Simon the Sorcerer Origins to prequel kultowej przygodówki typu „point&click” z 1993 roku. Wydarzenia rozgrywają się w Magicznym Świecie wypełnionym potężnymi czarodziejami i absurdalnymi postaciami. Starożytna przepowiednia przywołuje Simona, który okazuje się być nastolatkiem. Ten nowy świat jest pełen zagadek, alchemicznych urządzeń, potężnych zaklęć do nauczenia i smacznych gulaszy do zjedzenia.

Simon the Sorcerer powraca po 30 latach!

Ciekawostką jest fakt, że nad nową edycją gry pracuje włoski team, który zdobył przychylność Simona i Mike'a Woodroffów, oryginalnych twórców gry. Na zespół składa się 80 osób, które z wielkim zaangażowaniem zabrały się za tworzenie gry. W rezultacie ich pracy powstaje przygoda, którą ręcznie narysowano na 15 000 klatek.

Akcja Origins ma rozgrywać się przed wydarzeniami z pierwszej odsłony cyklu, która miała premierę w 1993. Tytuł trafi na pecety i konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Switch.