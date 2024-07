Silvine Game Studios ogłasza datę premiery gry Artifice: War Tactics

Artifice: War Tactics to gra, która redefiniuje gatunek strategii turowej dzięki swojemu asymetrycznemu systemowi walki . Gracze muszą nawigować po strefach ataku wyznaczonych przez przeciwników, używając zdolności swoich bohaterów do unikania ataków i kontratakowania w sposób strategiczny. Ta innowacyjna mechanika już teraz zdobyła liczne nominacje i nagrody za unikalne podejście i wysoką jakość wykonania.

Neeraj Kumar, założyciel Silvine Game Studios, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat procesu tworzenia gry:

„Tworzenie gry bogatej w elementy artystyczne było wyzwaniem, ale dzięki intensywnym badaniom i współpracy z ekspertami osiągnęliśmy naszą wizję. Zainspirowani klasykami, takimi jak XCOM i Darkest Dungeon, staramy się dostarczyć doświadczenie, które pokochają fani gatunku.”

Wyjątkowe cechy gry Artifice: War Tactics

Gra oferuje szereg unikalnych cech, które z pewnością przyciągną uwagę miłośników strategii. Innowacyjny system walki pozwala na strategiczne kombinacje i synergie. Pozycjonowanie bohaterów jest kluczowe, ponieważ każda jednostka ma specyficzne wzorce ruchu i ataku. Odpowiednie ustawienie jednostek może zdecydować o wyniku bitwy, co zmusza graczy do dokładnego planowania swoich ruchów.

Dynamiczne środowiska w grze występują w postaci czterech rodzajów zagrożeń: Sandworm, Frost Wraith, Poison Ivy oraz Floating Rune. Mogą one być zarówno niebezpieczne, jak i przydatne. Uderzenie przeciwników w pobliżu tych zagrożeń powoduje dodatkowe obrażenia, ale samemu otrzymując cios w ich pobliżu, można stracić shard (życie). Mistrzowskie wykorzystanie tych zagrożeń będzie kluczowe do osiągnięcia przewagi na polu bitwy.

Wymagająca rozgrywka to kolejna cecha, która wyróżnia Artifice: War Tactics. Każda jednostka posiada unikalne cechy i zdolności, a walki z bossami odblokowują nowe wyspy. Każdy cios się liczy, a utrata wszystkich żyć zmusza do rozpoczęcia gry od nowa, co jest zgodne z naturą gatunku roguelike.