Silos otrzyma 2 sezon. Apple przedłuża swój najnowszy hit sci-fi

Silo to historia ostatnich 10 000 ludzi na Ziemi, których podziemny dom chroni ich przed toksycznym i śmiercionośnym światem zewnętrzny. Jednak nikt nie wie, kiedy i dlaczego silos został zbudowany, a każdy, kto spróbuje się dowiedzieć, ponosi śmiertelne konsekwencje. Juliette to inżynierka, która szuka odpowiedzi na pytanie o morderstwo ukochanej osoby i wpada na tajemnicę, która sięga o wiele głębiej, niż mogłaby sobie wyobrazić, prowadząc ją do odkrycia, że ​​jeśli kłamstwa cię nie zabiją, zrobi to prawda.

W obsadzie znaleźli się: Rebecca Ferguson, Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, David Oyelowo, Rashida Jones i Tim Robbins.