Silent Hill 2 Remake – wyciekły szczegóły gry, którą ma tworzyć Bloober Team

Niedawno informowaliśmy Was o wycieku, w wyniku którego w sieci pojawiły się tytuły potencjalnych gier z serii Silent Hill, jakie mogą zostać zaprezentowane podczas dzisiejszej transmisji. Teraz natomiast – podajemy za serwisem What If Gaming, na internetowym horyzoncie pojawiły się rzekome informacje na temat Silent Hill 2 Remake, którym zajmować ma się krakowskie studio Bloober Team.

Wspomniany tytuł ma być jedną z prezentowanych gier. Redakcja portalu otrzymała szczegóły od anonimowego źródła, jakie przedstawiło wszystkie szczegóły z dzisiejszej zapowiedzi, a nawet ma dowody, które pozwoliły przygotować wiadomość na ten temat.

Silent Hill 2 Remake od Bloober Team

Jak już zostało wspomniane, projektem ma zajmować się polskie studio Bloober Team z Krakowa, czyli twórcy między innymi The Medium czy kultowej serii Layers of Fear. W produkcję mają być zaangażowani Masahiro Ito oraz Akira Yamaoka. Gra ma zaoferować perspektywę zza ramienia głównego bohatera. Co ciekawe, Sony zapewniło sobie rzekomo 12-miesięczną ekskluzywność na konsole PlayStation, dlatego Silent Hill 2 Remake początkowo ma zadebiutować wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Według źródła tytuł zaoferuje niesamowitą grafikę i będzie next-genowym doświadczeniem.