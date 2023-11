Shrek we wczesnej wersji animacji. Zaginiony materiał odnaleziony po 30 latach

Zanim w 2001 roku DreamWorks Animation wypuściło pierwszą część Shreka, animatorzy studia już kilka lat wcześniej opracowywali film o zielonym ogrze. W latach 90. tworzono inną wersję filmu, która miała być mroczniejsza i dużo tańsza od kinowego hitu. Teraz po trzydziestu latach materiał trafił w końcu do sieci i możemy zobaczyć, jak wyglądała pierwotna wersja Shreka.

Shrek – wczesna wersja filmu sprzed prawie 30 lat trafiła do sieci

Osoba, która przesłała film, twierdzi, że brała udział w projektowaniu produkcji oryginalnego filmu i odnalazła zaginione wideo. Na trwającym niecałe czterdzieści sekund filmie możemy zobaczyć, jak Shrek, który nie przypomina swojego odpowiednika z finalnej wersji, przemierza ulice średniowiecznego królestwa, tańcząc do utworu „I Got You (I Feel Good)” autorstwa Jamesa Browna, demonstrując pokaz swojej siły, wyrzucając bandytę w powietrze.