Showrunner W garniturach niekoniecznie chce restartu, ale gdyby…

Sukces W garniturach z pewnością spowodował, że wielu zainteresowanych nim ludzi, być może myślało o jakimś sposobie na przywrócenie serialu do życia. Jednak nic takiego się nie stało i z biegiem czasu wydaje się to coraz mniej prawdopodobne. Jednak showrunner serialu, Aaron Korsh, zostawia sobie jeszcze otwartą furtkę do ewentualnego powrotu.

Czy W garniturach doczeka się restartu?