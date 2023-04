Sherlock Holmes: The Awakened na nowym zwiastunie. Sherlock walczy z obłędem

Najnowszy materiał promocyjny nie tylko przypomina o zbliżającej się wielkimi krokami premierze, ale pozwala również rzucić na kilka niepublikowanych do tej pory fragmentów rozgrywki . Zwiastun pokazuje także ulepszoną oprawę wizualną, a także zapowiada, że w Sherlock Holmes: The Awakened będzie niezwykle klimatyczną przygodę. Rzućcie okiem na trailer na dole wiadomości i sprawdźcie sami.

Po raz pierwszy w swoim życiu Sherlock naprawdę się czegoś boi. Człowiek, który kieruje się rozumem i zdrowym rozsądkiem, musi stawić czoło istocie zaprzeczającej wszelkim prawom logiki. Odkrycie to całkowicie niszczy znane Sherlockowi ramy rzeczywistości. Pogoń za prawdą prowadzi go na granicę obłędu. To jedyna historia, której Watson nigdy nie ośmieli się opublikować – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Sherlock Holmes: The Awakened powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach już 11 kwietnia 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przedpremierowej wersji: Sherlock Holmes: The Awakened Remake – to niemal zupełnie nowa gra.