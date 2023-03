Shazam! Gniew bogów to średniak? Krytycy podzieleni w pierwszych recenzjach

Oficjalna premiera drugiej części Shazama już za nami, a wraz z nią do sieci trafiły pierwsze recenzje nowego superbohaterskiego filmu DC. Okazuje się, że produkcja będzie miała problem osiągnąć tak dobre wyniki, jak świetnie przyjęta pierwsza część, która może pochwalić się 90% pozytywnymi recenzjami na Rotten Tomatoes. Chociaż pierwsze opinie o Shazam! Gniew bogów były optymistyczne, to jednak recenzenci nie są już tak samo zadowoleni z filmu i produkcja zbiera mieszane oceny. Na Metacritic drugi Shazam może pochwalić się średnią oceną wynoszącą zaledwie 51/100 z 23 recenzji. Nieco lepiej wygląda to w przypadku Rotten Tomatoes, gdzie 65% opinii jest pozytywna, przy średniej ocenie wynoszącej 6,2/10.

Shazam! Gniew bogów – pierwsze recenzje nie zwiastują hitu

Shazam! Gniew bogów to widowiskowe kino akcji, które dostarcza sporo rozrywki, choć zabawa nie jest już tak udana i urocza, jak poprzednio. Chwalone są liczne sceny akcji, jak również antagonistki, które stają się nawet ciekawsze niż główny bohater. Zresztą pojawiło się wiele głosów, że film najciekawszy jest wtedy, kiedy tytułowy heros znajduje się w tle, a fabuła podąża za pozostałymi postaciami.

Druga część Shazama nie jest już tak zabawna i unikatowa jak pierwsza odsłona. Wielu krytyków wskazuje, że tym razem to wykalkulowana produkcja pozbawiona swojej własnej duszy, pełna schematów i rozwiązań, które obecne są w każdej innej tego typu produkcji. Niemal wszyscy są więc zgodni, że to zdecydowanie gorszy film od poprzedniczki.

Podobnie jak niektóre dzieci, które nie są już takie urocze po tym, jak trochę dorosły, ta kontynuacja nie ma wiele z atrakcyjności swojego poprzednika. Podczas gdy film zapewnia rozbudowane sceny akcji, barwnych złoczyńców i fabularny schemat ratowania świata, którego oczekuje się od tego gatunku filmów, to brakuje części magii… filmy Shazam są skierowane do młodszych odbiorców komiksów, ale to bardziej przypomina terytorium kreskówek z sobotniego poranka – The Hollywood Reporter.

Podczas gdy Shazam! Gniew bogów nie oddaje całkowicie zabawy z pierwszego filmu, jego humoru, urok i zachwycająco ludzkich bohaterów, pozostają jasnymi punktami w filmie, który zbyt często ma obsesję na punkcie mroku i brutalności – IndieWire.

Shazam! Gniew bogów nie jest najbardziej wyjątkowym ani najbardziej przepełnionym akcją filmem komiksowym. Na pewno nie wyjdziesz z kina odmieniony, ale z uśmiechem na twarzy już tak. Jeśli potrafisz spojrzeć poza niepewność co do przyszłości Shazamily, Shazam! Gniew bogów to zachwycająca przygoda i godna kontynuacja pierwszego filmu – ComicBook.