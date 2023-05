Sharp będzie produkował wyświetlacze LCD do nowej konsoli. Czyżby następca Switcha?

Wiadomość o możliwym zaangażowaniu Sharpa pojawia się, gdy sprzedaż Nintendo Switch zaczęła zwalniać . W zeszłym roku finansowym sprzedano 17,98 miliona konsol Switch, co oznacza spadek o 22,1% w porównaniu z 23,06 milionami sprzedanymi w zeszłym roku. Prognoza jest również dość pesymistyczna, ponieważ przewiduje sprzedaż 15 milionów konsol do końca marca 2024 r.

Japońska firma poinformowała, że będzie produkować wyświetlacze LCD do „nowej konsoli do gier” . Wiadomość ta padła z ust dyrektora generalnego Sharpa , Robert Wu , który stwierdził, że jego firma ściśle współpracuje z nienazwaną firmą nad rozwojem konsoli do gier, odkąd była w fazie badawczo-rozwojowej. Wu dodał, że Sharp planuje uruchomić pilotażowe linie produkcyjne paneli LCD dla nowego urządzenia w bieżącym roku podatkowym, który kończy się w marcu 2024 roku .

Mimo tego, Switch zasługuje na szacunek. Ta konsola sprzedała się w liczbie ponad 125 milionów sztuk, mimo że pojawiła się na rynku dopiero sześć lat temu. Taki wynik czyni ją trzecią najlepiej sprzedającą się konsolą wszechczasów za Nintendo DS i wciąż niepokonanym PlayStation 2. Na dokładkę Legend of Zelda: Tears of the Kingdom właśnie zaczęła zbierać entuzjastyczne recenzje, a wiele innych dużych tytułów, być może nawet Call of Duty, jeśli umowa Microsoft/Activision Blizzard zostanie sfinalizowana, jest w przygotowaniu.