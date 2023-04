Shadow Gambit: The Cursed Crew od twórców Desperados 3 nie będzie krótką grą

W trakcie wiosennego pokazu Future Games Show 2023 mieliśmy okazję zobaczyć zwiastun prezentujący bohaterów gry Shadow Gambit: The Cursed Crew, czyli nowej strategii skradankowej od twórców Desperados 3. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych z nadchodzącą produkcją studia Mimimi Games. Deweloperzy postanowili bowiem podzielić się szczegółami na temat długości rozgrywki.

Shadow Gambit: The Cursed Crew zapewni kilkadziesiąt godzin zabawy

Wspomniane informacje ujawnił Moritz Wagner – szef designu w Mimimi Games – podczas wywiadu dla redakcji GamingBolt. W trakcie rozmowy deweloper zdradził, że ukończenie Shadow Gambit: The Cursed Crew powinno zająć graczom „co najmniej” od 25 do 30 godzin. Długość zabawy – jak podkreśla Wagner – w dużej mierze zależeć będzie od tego, jakim doświadczeniem z gatunkiem może pochwalić się dany użytkownik.



Na czas rozgrywki wpływ będzie mieć również zaangażowanie graczy w historię oraz różnego rodzaju aktywności poboczne. Wagner zapowiada, że w Shadow Gambit: The Cursed Crew jest „wiele rzeczy do zrobienia”, dlatego użytkownicy będą mogli spędzić z grą sporo godzin, o ile tylko zechcą zainwestować w nią swój czas.



Na koniec przypomnijmy, że Shadow Gambit: The Cursed Crew powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja studia Mimimi Games ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2023 roku. Dokładna data premiery gry nie jest jednak jeszcze znana.