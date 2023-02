Skasowany przez Netflixa serial uratowany przez inną platformę. Fani są zaskoczeni

W połowie stycznia bieżącego roku dowiedzieliśmy się, że Singiel w Nowym Jorku od Netflixa nie doczeka się kontynuacji. Twórcy serialu zapowiedzieli znalezienie nowego domu dla swojej produkcji i niecały miesiąc później ogłoszono, że serial będzie dalej rozwijany przez stację Showtime. Jest to zaskakujący zbieg okoliczności, gdyż zdecydowana większość skasowanych seriali nigdy nie otrzymuje drugiej szansy w zupełnie innym miejscu.

Singiel w Nowym Jorku uratowany przez Showtime

Singiel w Nowym Jorku ma stanowić o sile oferty platformy streamingowej Paramount+ with Showtime. Szef Showtime, Chris McCarthy, jest zadowolony z tej transakcji, która pasuje do jednego z trzech głównych pasm treści oferowanych przez serwis, wpisując się w tematykę „różnorodności kulturowej”, gdzie znajdują się takie produkcje, jak The L Word i Chi.