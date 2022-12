Serial God of War od Amazona będzie „niezwykle wierny materiałowi źródłowemu”

Niesamowicie dobrze radzimy sobie z adaptacjami, od „Invincible” po „The Boys”. To znaczy, po prostu nakręciliśmy ich już trochę, prawda? Wiemy też, że God of War ma wielu oddanych fanów. Rzeczą, której zawsze szukamy [w przypadku adaptacji – dop. red.] jest to, czy istnieje w niej duży ładunek emocjonalny i porządna historia. Uważam, że te elementy czynią God of War tak wyjątkowym – stwierdził Sanders.