Serial Czas powraca z drugim sezonem. Bella Ramsey dołącza do obsady

Serial Czas powróci na ekrany z drugim sezonem. Do obsady dołączy Bella Ramsey, znana choćby z The Last of Us.

Serial Czas jak do tej pory doczekał się jednego sezonu, który polscy widzowie mogą oglądać w serwisie HBO Max. Producentem jest BBC, a zagrali w nim Sean Bean i Stephen Graham. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że powstanie kontynuacja, a teraz poinformowano, że do obsady dołącza Bella Ramsey, doskonale znana z zakończonego niedawno pierwszego sezonu The Last of Us.

Bella Ramsey dołącza do obsady serialu Czas

Pierwszy sezon opowiadał o losach nowo osadzonego więźnia, w którego wcielał się Sean Bean. Ciekawa rola strażnika przypadła wtedy Stephenowi Grahamowi. Producenci postanowili, że akcja drugiego sezonu zostanie umieszczona w żeńskim więzieniu. W rolę jednej z więźniarek wcieli się Bella Ramsey.