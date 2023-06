Serial Co robimy w ukryciu doczekał się piątego sezonu. Zobaczcie zwiastun

Serial o wampirach będzie kontynuowany. Zobaczcie zwiastun piątego sezonu Co robimy w ukryciu.

Serial Co robimy w ukryciu to opowieść o grupie wampirów, zamieszkujących nowojorskie Staten Island, żyjących ze sobą od setek lat. Ponieważ wampiry to zdecydowanie nocne stworzenia, a więc podglądamy ich wyprawy po zajściu słońca.