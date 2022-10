Serial Cleaners dostanie DLC

Pierwsza część produkcji od krakowskiego Draw Distance nie była bez wad, ale zainteresowała wiele osób – głównie ze względu na oryginalny pomysł na rozgrywkę. Kontynuacja, która zadebiutowała 22 września, również zyskała rzesze zwolenników i zebrała pozytywne opinie – chwalono przede wszystkim design poziomów i wciągający gameplay. Teraz okazało się, że Serial Cleaners otrzyma dodatek.

Jak podaje m.in. portal Inwestycje.pl, krakowskie studio Draw Distance poinformowało, że na mocy aneksu do umowy wydawniczej z wydawcą 505 Games SPA zobowiązało się do wyprodukowania DLC. Konkrety w tej kwestii nie są na razie znane – nie wiemy, co dokładnie będzie zawierać rozszerzenie. Nie znamy też – choćby przybliżonej – daty premiery dodatku.

Recenzja Serial Cleaners na GRAM.pl

Na GRAM-ie publikowaliśmy recenzję Serial Cleaners. Naszemu redaktorowi produkcja o sprzątaniu miejsc zbrodni zdecydowanie się podoba – w grze docenił on mnóstwo nowości, rozbudowane plansze i zbalansowany poziom trudności. Jego zdaniem Sprzątacze zasługują na mocne 8/10. Całą opinię zamieściliśmy tutaj.