Serial anime na podstawie NieR: Automata otrzymał przybliżoną datę premiery

Pod koniec lutego dowiedzieliśmy się, że trwają prace nad serialem anime na podstawie gry NieR: Automata. Tymczasem okazuje się, że fani wspomnianej produkcji nie będą musieli wcale długo czekać na ekranizację dzieła studia PlatinumGames. Firma Aniplex ujawniła bowiem, kiedy możemy spodziewać się premiery serialu.

Serial NieR: Automata Ver1.1a zadebiutuje na początku 2023 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami, NieR: Automata Ver1.1a – bo właśnie taki tytuł nosić będzie serial anime na podstawie gry PlatinumGames – zadebiutuje w styczniu 2023 roku. Na dokładną datę premiery musimy jeszcze zaczekać, ale na osłodę twórcy serialu opublikowali dwa materiały wideo, które pozwalają przyjrzeć się dwójce głównych bohaterów, czyli 2B oraz 9S. Wspomniane zwiastuny znajdziecie na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że gra NieR: Automata zadebiutowała na rynku w 2017 roku. Obecnie tytuł dostępny jest na PC oraz PlayStation 4 i Xbox One. Zgodnie z zapowiedziami już na początku przyszłego miesiąca produkcja pojawi się również na konsolach Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego dzieła studia PlatinumGames, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Najlepsze pomysły rodzą się w Japonii – recenzja Nier: Automata.