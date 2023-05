Sega rozważa podwyżkę cen gier do 70 dolarów

Sega zamierza dołączyć do grona wydawców, którzy podnieśli ceny swoich gier. Topowe tytuły mają podrożeć do 70 dolarów.

Proces podwyższania cen gier AAA zapoczątkowało Take-Two Interactive ogłaszając, że NBA 2K21 na premierę na PS5 i Xbox Series X / S będzie kosztowało 70 dolarów. Od tego czasu inni główni gracze, w tym Sony, Square Enix i Ubisoft, dołączyli do tego trendu. Także Nintendo zapowiedziało, że niektóre jego tytuły pojawią się w podobnej cenie i najnowszy przebój, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, jest tak sprzedawany.

Sega zapowiedziała właśnie podwyżkę cen, motywując to wzrostem kosztów oraz wynikami obserwacji „warunków na rynku”.

Na globalnym rynku gry AAA na konsole były sprzedawane po 59,99 USD przez wiele lat, ale tytuły sprzedawane po 69,99 USD pojawiły się w zeszłym roku. Chcielibyśmy przejrzeć ceny tytułów, które naszym zdaniem są współmierne do wzrostu cen, jednocześnie obserwując warunki rynkowe.

