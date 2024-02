Twórcy Sea of Thieves droczą się z fanami. Walentynkowy wpis rozbudził nadzieje graczy

Umieszczona na platformie X walentynkowa rymowanka twórców Sea of Thieves wywołała poruszenie wśród graczy.

Piracka przygodowa gra Sea of Thieves jest aktualnie dostępna wyłącznie na konsolach Xbox oraz na komputerach osobistych. Ostatnio pojawiły się jednak doniesienia, jakoby wielki hit Microsoftu miał zmierzać na PlayStation oraz Nintendo Switch. Spekulacje podsyca dodatkowo najnowszy, walentynkowy wpis twórców gry w mediach społecznościowych.

Twórcy Sea of Thieves udostępnili zagadkowy wpis na platformie X

Na oficjalnym profilu gry Sea of Thieves udostępniona została walentynkowa rymowanka. Gracze szybko zaczęli doszukiwać się głębszego znaczenia krótkiego wpisu, dochodząc do wniosku, że wierszyk ma związek z debiutem gry na konkurencyjnych dla Microsoftu sprzętach. Według fanów Sea of Thieves może zmierzać na PlayStation oraz Nintendo Switch.

Łodzie są czerwone, a czasem są niebieskie, innym razem są zielone, mogą też być białe... Czekaj, dokąd z tym zmierzaliśmy? – czytamy w walentynkowym wpisie twórców Sea of Thieves.

Jak twierdzą gracze, kolor czerwony jest nawiązaniem do Nintendo Switch, niebieski do PlayStation, zielony do Xboxa, natomiast biały oznacza komputery osobiste (lub może być nawiązaniem do Epic Games Store). W świetle ostatnich informacji, dotyczących udostępnienia przez Microsoft pirackiego tytułu na konkurencyjnych urządzeniach, fani widzą we wpisie na mediach społecznościowych drugie dno. Tak czy inaczej, twórcy Sea of Thieves z pewnością wywołali niemałe poruszenie.