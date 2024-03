Sea of Thieves obchodzi 6. urodziny. Twórcy dzielą się ambitnymi planami na 2024 rok

Sea of Thieves czeka w najbliższych miesiącach masa nowości.

Już niebawem Sea of Thieves zadebiutuje na konsolach PlayStation 5. Tytuł nie narzeka na brak zainteresowania ze strony posiadaczy sprzętu Sony, a pre-ordery świetnie radzą sobie w PS Store. Tymczasem piracka produkcja obchodzi swoje 6. urodziny, a twórcy dzielą się planami na przyszłość i rozwój gry.

Twórcy Sea of Thieves dzielą się planami na przyszłość z okazji 6. rocznicy gry

Z okazji 6. urodzin Sea of Thieves do sieci trafił 20-minutowy materiał poświęcony planom twórców na 2024 rok. Jak przekazują deweloperzy, w najbliższych miesiącach zespół skoncentruje się na dostarczaniu graczom większej liczby narzędzi oraz możliwości. Jeśli chodzi o nadchodzący, 12. sezon, ten rozpocznie się 30 kwietnia i przyniesie dwie nowe bronie (Double Barrel Pistol i noże do rzucania) oraz trzy nowe przedmioty w postaci Wind Caller, Scattershot i Bone Caller.

W 12. sezonie pojawią się także nowe linki (tyrolki), które umożliwią szybsze przemieszczanie się po świecie gry. Deweloperzy zapewniają również, że został oddelegowany specjalny zespół skupiający się na poprawkach i ulepszeniach Sea of Thieves. Twórcy mają również skupić się na kwestiach związanych z oszustwami w grze, aby zapewnić jak najlepsze wrażenia graczom.

Deweloperzy podzielili się również informacjami dotyczącymi sezonu 13. i 14. W pierwszym z wymienionych pojawią się nowe wydarzenia – ma powrócić kapitan Flameheart wraz ze statkiem Burning Blade. Gracze będą mogli dołączyć do załogi kapitana, lub przejąć statek i wykonywać różne zadania. W sezonie 14. zaś gracze mają mieć więcej możliwości w zakresie skradania się. Ponadto do gry trafią kolejne, nowe bronie

Oczywiście Sea of Thieves świętuje również 6. urodziny w samej grze. Osoby, które wypłyną na szerokie wody w dniach od 20 do 25 marca, mogą liczyć na podwójne złoto, reputację, sezonową sławę i reputację gildii. Zalogowani w tych dniach gracze otrzymają również rocznicowy prezent w postaci przedmiotu kosmetycznego (kabestan Golden Sailor), tak samo jak piraci, którzy ukończą zadania pochodzące z legendarnych butelek wyrzucanych brzegi (nagroda to tematyczny rapier Seaglass).

Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że już 30 kwietnia Sea of Thieves trafi na PlayStation 5. Więcej informacji na temat planowanych przez twórców nowości znajduje się w opublikowanym materiale, który znajduje się na dole wiadomości.