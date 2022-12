Sea of Stars – wiemy, kiedy zadebiutuje prequel udanego The Messenger

Według pierwszych zapowiedzi twórcy planowali premierę Sea of Stars na 2022 rok. W trakcie prac okazało się jednak, że potrzebują więcej czasu na doszlifowanie swojej produkcji. W związku z tym przełożono debiut gry na 2023 roku. Teraz dowiedzieliśmy się, kiedy należy spodziewać się premiery.

Fani The Messenger z pewnością mają wysokie oczekiwania

Jak donosi portal gematsu.com, premiery Sea of Stars powinniśmy spodziewać się latem przyszłego roku. Twórcy podzielili się również specjalnym wideo, z którego możemy dowiedzieć się nieco więcej na temat oprawy muzycznej.



Sea of Stars będzie oferować turowy system walki. Starcia z wrogami są bardzo ważnym elementem rozgrywki, dlatego deweloperzy poświęcili tej mechanice naprawdę dużo uwagi. Do naszej dyspozycji oddano także liczne umiejętności i zaklęcia, dzięki którym możemy nie tylko atakować, ale także w sprytny sposób bronić się przed przeciwnikami.



Na koniec przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami Sea of Stars zmierza na PC oraz konsole Nintendo Switch. Produkcja przedstawi wydarzenia rozgrywające się przed akcją The Messenger. W trakcie przygody poprowadzimy drużynę, na której czele stanie dwójka młodzików – Valere oraz Zale. Bohaterowie obdarzeni są mocami słońca i księżyca, a odpowiednie połączenie ich zdolności otworzy przed nami dostęp do Magii Zaćmienia.