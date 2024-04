Scarlett Johansson i Channing Tatum zagrają w retro komedii romantycznej Fly Me to the Moon. Jest pierwszy zwiastun

Sony Pictures i Apple TV pokazały oficjalny zwiastun komedii romantycznej Fly Me to the Moon, w której główne role zagrali Scarlett Johansson i Channing Tatum.

Fly Me to the Moon to stylowy komediodramat, którego akcja rozgrywa się w czasie historycznego lądowania Apollo 11 na Księżycu w latach 60. XX wieku. Specjalistka od marketingu Kelly Jones (Johansson), została ściągnięta do NASA, żeby naprawić kiepski wizerunek tej instytucji i zaczyna mocno komplikować i tak trudne zadanie dyrektora startu Cole’a Davisa (Tatum). Kiedy Biały Dom uzna, że misja jest zbyt ważna, aby mogła zakończyć się porażką, zapada decyzja o zorganizowaniu fałszywego lądowania na Księżycu.

Fly Me to the Moon na pierwszym zwiastunie

Film Fly Me to the Moon wyreżyserował uznany amerykański scenarzysta/producent/filmowiec Greg Berlanti, mający na koncie wiele filmów i seriali telewizyjnych. Scenariusz napisali Rose Gilroy i Sharon Maguire na podstawie opowiadania Keenana Flynna i Billa Kirsteina.