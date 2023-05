Sarah Snook w horrorze od Netflix. Zobaczcie pierwszy zwiastun filmu Run Rabbit Run

Run Rabbit Run to psychologiczny horror, który swoją premierę miał na festiwalu Sundance. Prawa do jego emisji zakupił Netflix i to dzięki temu streamerowi zobaczymy Sarah Snook w zupełnie nowej roli. Wciela się ona w postać ginekologa zajmującego się problemami z bezpłodnością. Jej zorganizowane i spokojne życie zmienia się gwałtownie, kiedy zauważa przemianę swojej córki. Nowa sytuacja zmusza kobietę do zweryfikowania dotychczasowych poglądów.