Sami swoi. Początek ze świetnym wynikiem otwarcia w polskich kinach. Druga największa premiera 2024 roku

W miniony piątek w kinach zadebiutowali Sami swoi. Początek, czyli geneza konfliktu między Pawlakiem a Kargulem. Film zebrał wiele nieprzychylnych recenzji, ale mimo to zaliczył bardzo dobrą frekwencję w polskich kinach. W czasie premierowego weekendu produkcję obejrzało ponad 220 tysięcy widzów. To druga największa tegoroczna premiera w polskich kinach po Akademii Pana Kleksa, która w analogicznym okresie zdołała zebrać niecałe 400 tysięcy widzów.

Foto: Jarosław Sosiński

Sami swoi. Początek ze świetnymi wynikami z premierowego weekendu

Zanim Kargul i Pawlak trafili na Ziemie Odzyskane, byli sąsiadami we wsi na Kresach na terenie obecnej Ukrainy. Już wtedy ich wzajemna niechęć do siebie zaczynała kiełkować, aby w późniejszych latach przerodził się z tego prawdziwie sąsiedzki konflikt. Sami Swoi. Początek to barwna opowieść, w której złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charyzmatyczne postacie w połączeniu z wielką historią zabiorą widza w sentymentalną, ale porywającą i pełną humoru podróż.