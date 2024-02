Sami swoi. Początek – recenzja filmu. Głupi i głupszy

Kultowy konflikt Pawlaka i Kargula powraca w historii prezentującej początek całej waśni. Oceniamy, czy warto podejść do płota… to znaczy do kina.

Historia przedstawia wcześniejsze lata Kazimierza Pawlaka (Adam Bobik) i jego zaciekłego wroga Władysława Kargula (Karol Dziuba) sprzed wydarzeń z Samych swoich. Od próby zaciągnięcia się młodego Pawlaka do wojska, poprzez zakochanie się w Nechajce Słobodzian (Paulina Gałązka) i przymusowe małżeństwo z Manią Ziębicką (Weronika Humaj), po najazd bolszewików i wygnanie chłopów z Kresów Wschodnich po zakończonej wojnie. Otrzymujemy więc przekrój życia Kazimierza, jego wzlotów i upadków, a także początków konfliktu z Władysławem. Zresztą film rozpoczyna się od sceny, w której Wincenty Kargul (Janusz Chabior) przecina swoim pługiem granicę pola sąsiadów, co prowadzi do straszliwej sytuacji, która naznaczy obie rodziny piętnem wzajemnej zemsty i chęci zemsty.

Największym problemem Samych swoich. Początku jest niewłaściwe komediowe podejście twórców do swojego filmu. Już wspomniana pierwsza scena najlepiej obrazuje z jak głupkowatą produkcją mamy do czynienia. Chociaż na ekranie widzimy dramatyczną sytuacją, w której jedna z postaci mogła przepłacić życiem, to wesoła muzyczka i slapstickowe aktorstwo jest wszystkim, na co stać twórców. Dalej wcale nie jest lepiej i film żongluje poważnymi tematami, jak próby samobójcze, czy gwałty, bez żadnej większej refleksji, próbując na tym budować swoich bohaterów. I mowa o początkowych 15 minutach, w których prequel Samych swoich nie potrafi złapać własnego rytmu, co jeszcze dobitniej będzie przeszkadzać do samego końca seansu.

Foto: Jarosław Sosiński

Wyraźnie widać, że Sami swoi. Początek miał być lub będzie serialem. W filmowej wersji jest wiele przeskoków w czasie, które zaznaczone są co najwyżej podmienianiem dziecięcych aktorów, czy delikatnie zmienioną charakteryzacją postaci. Niszczy to całą narrację, przez co historia nie potrafi utrzymać spójności, aby losy Pawlaka mogły jakoś bardziej zainteresować. Drugim dużym grzechem filmu są nagłe przejścia z komedii do dramatu, gdzie w jednej scenie mamy do czynienia z gagiem, aby w kolejnej zaprezentowano nam scenę egzekucji dokonanej przez najeźdźców zza wschodniej lub zachodniej granicy. Żmijewskiemu wyraźnie zabrakło doświadczenia i nie potrafił nadać swojemu filmowi odpowiedniego stylu i tonu, aby nie wyglądało jak pozszywane naprędce dzieło, któremu niebezpiecznie blisko do twórczości Patryka Vegi.

Chłopczęta

Trzeba jednak oddać, że Sami swoi. Początek nie wygląda wcale źle. Wstęp nie jest zachęcający i pierwsze co widzimy, to okropny „meksykański filtr”, który daleki jest od tego, jak chcielibyśmy oglądać polską wieść rodem z obrazów Józefa Chełmońskiego. Na szczęście później jest trochę lepiej i nie brakuje kilku dobrych i ciekawych ujęć, które prezentują niezłe scenografie, czy kostiumy w całej swojej okazałości. Miejscami wieś wygląda nawet za ładnie, wręcz muzealnie, szczególnie w porównaniu do niedawnych animowanych Chłopów, ale to jedyne elementy, których twórcy nie muszą się wstydzić.