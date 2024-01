Sam Barlow zapowiedział dwie nowe gry. Jedna z nich to survival horror

Twórca Immortality i Her Story zapowiedział, że Project D ma przypaść do gustu fanom Silent Hill: Shattered Memories.

Immortality, czyli jedna z najwyżej ocenianych gier 2022 roku, zadebiutowało wczoraj na konsolach PlayStation 5. Tymczasem okazuje się, że twórca wspomnianego tytułu – Sam Barlow – rozwija już dwa kolejne projekty. Deweloper podzielił się pierwszymi szczegółami na temat swoich nowych produkcji. Jedna z nich – zgodnie z zapowiedziami – ma zainteresować fanów Silent Hill: Shattered Memories. Twórca Immortality zapowiada Project C i Project D. Sam Barlow tworzy nowy survival horror dla fanów Silent Hill: Shattered Memories Obie produkcje doczekały się już własnych kart na platformie Steam, a ich kodowe nazwy to Project C oraz Project D. Zgodnie z przekazanymi informacjami obie gry mają wyraźnie się od siebie różnić. Pierwsza z nich będzie bowiem przypominać ostatnie dzieło Sama Barlowa – czyli wspomniane na początku wiadomości Immortality – a druga ma szansę przypaść do gustu fanom Silent Hill: Shattered Memories.

Sam Barlow w rozmowie z Kinda Funny Games zapowiedział, że Project C zmierza w „fajnym kierunku”. Deweloper polecił graczom spojrzeć na tagi na Steam, które informują, że będziemy mieli do czynienia z horrorem w klimatach science fiction. Barlow doodaje, że to „fajne małe pudełko z łamigłówkami”.

