Ryan Gosling jako kaskader w efektownym zwiastunie komedii akcji The Fall Guy

Postać Ryana Goslinga to starzejący się kaskader, który ma do odegrania jeszcze jedną, być może ostatnią w karierze rolę. W niebezpiecznych scenach zastępuje popularnego aktora. I wszystko potoczyłoby się zwyczajnie, gdyby nie fakt, że reżyserem widowiska jest była dziewczyna dublera. Dodatkowo w trakcie zdjęć okazuje się, że grający główną rolę aktor, znika i nikt nie wie jak do tego doszło i gdzie się podziewa.

Polska premiera filmu The Fall Guy została zaplanowana na 1 marca 2024 roku.