Ruszył kolejny sezon w Mortal Kombat 1. Nowego bossa dobrze znają fani serii

Jakiś czas temu otrzymaliśmy gameplay prezentujący możliwości nadciągającego do Mortal Kombat 1 legendarnego wojownika. Ermac trafi do bijatyki już niebawem, jednak to nie wszystkie atrakcje, które mają dla graczy twórcy. Ruszył już bowiem nowy sezon rozgrywek, który pozwoli zmierzyć się z dobrze znanymi fanom serii przeciwnikiem.

Mortal Kombat 1 – ruszył Sezon Burz z Dark Raidenem w roli antagonisty

W sieci pojawił się nowy zwiastun kolejnego sezonu rozgrywek w Mortal Kombat 1. Sezon Burz przyniesie znanego dobrze fanom serii antagonistę w postaci Dark Raidena (Mortal Kombat X). Poza nowym przeciwnikiem gracze mogą liczyć na kolejne przedmioty kosmetyczne.