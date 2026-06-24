RuneScape: Dragonwilds otrzymuje aktualizację Umbral Sands. To ostatnia duża nowość przed premierą wersji 1.0

RuneScape: Dragonwilds otrzymało nową, dużą aktualizację zawartości zatytułowaną Umbral Sands, która jednocześnie stanowi ostatni etap rozwoju gry przed premierą jej pełnej wersji 1.0. Aktualizacja jest już dostępna na PC.

RuneScape: Dragonwilds z aktualizacją Umbral Sands

Nowy update wprowadza ogromny, pustynny region Umbral Sands wraz z dynamicznymi zmianami pogody, które znacząco wpływają na rozgrywkę survivalową. Gracze muszą zmagać się nie tylko z wydmami, ale także z ekstremalnym upałem, który zmusza ich do poruszania się między strefami cienia, aby uniknąć przegrzania. W nowym regionie pojawiają się również świeże elementy zaczerpnięte z uniwersum RuneScape. Gracze mogą zdobywać nowe materiały rzemieślnicze, takie jak Adamant, Red Dragonhide oraz Yew, które pozwalają na tworzenie nowych przedmiotów, w tym między innymi pancerza ze skóry Red Dragonhide.