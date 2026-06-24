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RuneScape: Dragonwilds otrzymuje aktualizację Umbral Sands. To ostatnia duża nowość przed premierą wersji 1.0

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/24 20:10
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RuneScape: Dragonwilds otrzymuje ostatnią aktualizację przed premierą pełnej wersji gry.

RuneScape: Dragonwilds otrzymało nową, dużą aktualizację zawartości zatytułowaną Umbral Sands, która jednocześnie stanowi ostatni etap rozwoju gry przed premierą jej pełnej wersji 1.0. Aktualizacja jest już dostępna na PC.

RuneScape: Dragonwilds
RuneScape: Dragonwilds

RuneScape: Dragonwilds z aktualizacją Umbral Sands

Nowy update wprowadza ogromny, pustynny region Umbral Sands wraz z dynamicznymi zmianami pogody, które znacząco wpływają na rozgrywkę survivalową. Gracze muszą zmagać się nie tylko z wydmami, ale także z ekstremalnym upałem, który zmusza ich do poruszania się między strefami cienia, aby uniknąć przegrzania. W nowym regionie pojawiają się również świeże elementy zaczerpnięte z uniwersum RuneScape. Gracze mogą zdobywać nowe materiały rzemieślnicze, takie jak Adamant, Red Dragonhide oraz Yew, które pozwalają na tworzenie nowych przedmiotów, w tym między innymi pancerza ze skóry Red Dragonhide.

GramTV przedstawia:

Wraz z aktualizacją, na pustynnych terenach pojawia się nowy przeciwnik smok Fuzan, który poluje na graczy po zapadnięciu nocy. Dodaje to nowy poziom zagrożenia oraz zwiększa znaczenie eksploracji w trybie przetrwania. Do gry trafia również nowa, powtarzalna aktywność Fight Cave. Oferuje ona tryby wielokrotnego przechodzenia, możliwość zdobywania rzadkich materiałów rzemieślniczych oraz dodatkowe nagrody. Aktualizacja rozszerza także możliwości podróży i walki. Gracze mogą korzystać z nowych wierzchowców i sojuszników, w tym magicznego dywanu. Dodatkowo możliwe jest przywoływanie Menaphite, czyli boga śmierci, który wspiera graczy w starciach z zagrożeniami pustyni.

Wraz z aktualizacją dodano również wsparcie dla nowych języków, w tym japońskiego, koreańskiego oraz uproszczonego chińskiego, co ma zwiększyć globalną dostępność gry. Twórcy potwierdzili, że pełna wersja 1.0 RuneScape: Dragonwilds ma zadebiutować 15 września na PC i konsolach. Premiera odbędzie się w jednym z najbardziej intensywnych okresów w kalendarzu branży gier. Studio pracujące nad projektem podkreśla, że celem jest rozwinięcie dziedzictwa RuneScape i stworzenie nowej wersji uniwersum, która będzie przystępna zarówno dla wieloletnich fanów, jak i nowych graczy.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/runescape-dragonwilds-umbral-sands-the-last-update-before-its-10-launch-is-now-live-on-pc-2000138355

Tagi:

News
PC
MMORPG
survival
fantasy
RuneScape
MMO
nowa zawartość
patch do gry
aktualizacja gry
RuneScape: Dragonwilds
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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tel. (+48 22) 332 16 00
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