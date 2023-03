Rozdajemy kody do betatestów Diablo IV!

Betatesty Diablo IV się rozpoczynają, a my mamy trochę kodów do rozdania dla naszych użytkowników!

Dzisiaj startują betatesty Diablo IV, a my mamy dla was kilkanaście kodów na dowolną wybraną platformę. Wszystkie najważniejsze informacje na temat tego, jak będą one przebiegały znajdziecie tutaj: “Diablo IV – wszystko, co musicie wiedzieć o becie. Najważniejsze informacje”

Kody do zgarnięcia znajdziecie na samym końcu tego newsa, a tutaj krótka instrukcja jak je wykorzystać:

• Wejdź na www.diablo.com/be i zaloguj się lub utwórz konto Battle.net.

• Wprowadź swój kod i wybierz platformę do gier + region (jeśli dotyczy) z rozwijanego menu.

• Pamiętaj, aby sprawdzić swoje wybory przed kliknięciem “Zrealizuj!”

• Poczekaj na potwierdzenie, że Twój kod był ważny i przypisany do konta na kolejnej stronie.

• Sprawdź pocztę e-mail przypisaną do konta Battle.net, aby uzyskać kod dla konkretnej platformy. Otrzymasz go e-mailem wraz z nowymi instrukcjami na krótko przed rozpoczęciem bety.

Miłej zabawy!