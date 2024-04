Rosja chce opracować własne konsole do gier. Putin wydał rozkaz rozpoczęcia przygotowań

Prezydent Władimir Putin dał swoim podwładnym czas do 15 czerwca na zapoznanie się z rządowym planem rozwoju konsol stacjonarnych i przenośnych.

Wiem, że dzisiaj Prima Aprilis i każdy podejrzliwie podchodzi do czytanych informacji, a zwłaszcza takich. Jednak tym razem mamy do czynienia z prawdziwymi wydarzeniami. Prezydent Rosji, Władimir Putin udzielił rosyjskiemu rządowi mandatu na zbadanie możliwości rozwoju i produkcji konsol do gier, zarówno stacjonarnych, jak i przenośnych, a także systemu operacyjnego i systemu opartego na chmurze w celu stworzenia kompletnego ekosystemu.

Czy Rosja może stworzyć własne konsole do gier?

Według RT, która ujawniła tę historię w zeszłym tygodniu, wyjście z kraju największych firm, takich jak PlayStation, Nintendo i Xbox w odpowiedzi na inwazję i wojnę na Ukrainie, było sporym ciosem i jest bezpośrednią przyczyną decyzji Putina. Teraz fachowcy muszą bardzo szybko rozpoznać własne możliwości budowy i rozwoju konsol.