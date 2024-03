Rojst Millenium porażką. Nowy film sci-fi od Netflixa z kiepską oglądalnością

Nie był to najlepszy tydzień dla nowych produkcji od Netflixa.

Platforma zaprezentowała wyniki oglądalności swoich filmów i seriali z ubiegłego tygodnia. Dla fanów polskich produkcji jest jedna zła wiadomość - Rojst Millenium nie przyciągnął do siebie widzów. Rewelacyjnie oceniony przez recenzentów i widzów trzeci sezon serialu zadebiutował w poprzednią środę i w ciągu pierwszych pięciu dni produkcję odtworzono zaledwie 1 mln razy. Dla porównania Forst z Borysem Szycem mógł pochwalić się wynikiem 4,8 mln wyświetleń.

Również inna duża nowość nie przyciągnęła do siebie widzów. Mowa o Astronaucie z Adamem Sandlerem, która to produkcja sci-fi debiutowała na tegorocznym Berlinale. Niedługo później film trafił na Netflixa i odtworzono go tylko 8,8 mln razy w ciągu pierwszych trzech dni.